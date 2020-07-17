Ученые объяснили пути заражения человека опасным паразитом

17.07.2020, 8:30, Разное

Американские исследователи рассказали, как происходит заражение опасным паразитом токсоплазмой, носителями которого может являться половина человечества. Исследованием паразита Toxoplasma gondii занимались сотрудники Медицинской школы Университета Индианы, результаты научных изысканий они опубликовали в журнале mBio.

Для заражения токсоплазмой человеку достаточно выпить грязную воду, съесть некачественную пищу или случайно коснуться кошачьих экскрементов. По этой причине Toxoplasma gondii может являться одним из самых распространенных паразитов на планете. Однако токсоплазма может находиться внутри организма хозяина годами и никак не проявлять себя, поэтому диагностика паразита вызывает затруднения.

Все меняется, когда человек заражается ВИЧ. Его иммунитет перестает справляться с защитными функциями. Тогда токсоплазма заставляет зараженные клетки мигрировать по организму, блокируя работу белка IRE1, активирующего сигнальную систему. В основном токсоплазмой заражены кошки и грызуны.