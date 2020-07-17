Топливо из накренившегося из-за шторма судна попало в Байкал

17.07.2020, 8:30, Новости дня

Утечка нефтепродуктов с частного катера в Байкал произошла у острова Ольхон в Иркутской области в связи с тем, что пришвартованное судно накренилось во время шторма, сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

«Согласно оперативной информации, в результате шторма частное судно, пришвартованное к причалу в поселке Хужир, сильно накренилось, что привело к утечке топлива в воду. <…> В связи с разливом нефтепродуктов природоохранной прокуратурой организована проверка», – передает ТАСС сообщение надзорного ведомства.

тарший помощник байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова сообщила, что объем разлившихся нефтепродуктов устанавливается. По данным владельца судна, это не более 100 литров. Однако прокуратура, исходя из размера пятна, предполагает, что больше. Сейчас топливо собирают. Взяты пробы воды, устанавливается ущерб. В пятницу катер должны отбуксировать с места разлива. По данным прокуратуры, утечка произошла в четверг.

Напомним, в понедельник глава российского государства Владимир Путин подписал закон, который направлен на предупреждение и ликвидацию разливов нефти.