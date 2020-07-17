Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова забавно поздравил Леонида Агутина с днем рождения

17.07.2020, 8:30, Разное

Леонид Агутин отмечал свое 52-летие 16 июля. Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова Артемий забавно поздравил вокалиста с именинами, пожелав всего того, чего бы хотел сам.

Леониду Агутину 16 июля исполнилось 52 года. Артиста поздравляли коллеги, друзья, желая всего хорошего и напоминая, что очень ценят не только его профессиональные качества, но и человечность. Самым интересным поздравлением оказалось приветствие от Артемия, сына Натальи Подольской и Владимира Преснякова, опубликованное в Instagram. Мальчик приготовил «дяде Лене» картину и записал видеообращение.

Артемий пожелал, чтобы именинник был «без соплей», всегда радостным и здоровым. Далее продемонстрировал картину, которую ему подарит. Там он нарисовал яхту, остров и небо без облаков. Под публикацией Наталья Подольская также присоединилась к поздравлениям сына и пожелала артисту счастья.

Напомним, что поклонники подозревают у Натальи Подольской вторую беременность. Она стала надевать объемные вещи, прикрывая живот. Сама же артистка подобные разговоры не комментирует.