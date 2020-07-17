Киркоров рассказал об отношениях с Пугачевой после развода
17.07.2020, 8:16, Новости дня
Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с певицей и композитором Аллой Пугачевой, на которой он был женат.
Киркоров сказал, что теперь «отношений никаких нет», также нет и дружбы между домами. Иная ситуация, по мнению артиста, была бы странной, передает «Комсомольская правда».
«Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить», – добавил он.
Артист также заметил, что безответно подписан на бывшую жену в соцсетях.
Ранее Киркоров во время визита на фестиваль «Славянский базар» в Витебске раскрыл подробности своей личной жизни и пообещал когда-нибудь рассказать о своем сексуальном опыте, от которого у всех «зашевелятся волосы».
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