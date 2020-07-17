Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн человек

17.07.2020, 8:16, Новости дня

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 1 млн, за сутки коронавирус выявлен более чем у 34,9 тыс. человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом – общее число заболевших составляет 1 003 832. По последним данным, лечение в стране проходят 342 473 человека, выздоровели 635 756 человек (22 942 за сутки), умерли 25 602 (687 за сутки), передает РИА «Новости».

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 284 281 (8 641 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 156 369 заболевших (4 549 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлены 118 645 заболевших (1 652 за сутки).

Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек – в настоящее время в стране насчитывается 538 случаев заболевания на миллион человек, смертность от коронавируса не превышает 15 человек на 1 мллн. При этом есть страны, где показатель заболеваемости в 16-17 раз больше, чем в Индии, а показатель смертности – в 40 раз больше.

Несмотря на рост числа заболевших, правительство Индии в конце июня объявило о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.

Напомним, в начале июля власти индийского города Агра не решились открывать Тадж-Махал и другие памятники города для посещения на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом в стране.



