Нефть подешевела на опасениях по спросу

17.07.2020, 8:08, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снижаются, поскольку трейдеры обеспокоены перспективами по спросу на сырье на фоне ситуации с COVID-19.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,32% – до 43,23 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,22% – до 40,66 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

За последние сутки в США зафиксировали рекордные 75 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом число выявленных случаев заражения в Индии превысило 1 млн. По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 13,3 млн случаев заражения. Трейдеры опасаются, что ситуация с коронавирусом может негативно отразиться на восстановлении мировой экономики, что скажется и на спросе на сырье.