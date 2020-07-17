В Европарламенте выступили против памятника Ленину в Германии

17.07.2020, 8:08, Новости дня

Польский депутат Европарламента Эльжбет Крук выступил против установленного в немецком городе Гельзенкирхен памятника Владимиру Ленину и поднял вопрос о сносе монумента и запрете коммунистической символики.

Соответствующую просьбу он направил в Еврокомиссию, сославшись в ней на резолюцию ЕП 2019 года, в которой содержится призыв к общеевропейскому осуждению нацизма, сталинизма и других преступлений «тоталитарных режимов», передает RT.

«Возмутительно, что Ленина, первого лидера Советской РФ и преступника, который по оценкам историков повинен в смерти до шести млн человек, чествуют в, казалось бы, демократической Германии, при содействии которой в Россию пришел он, а за ним и революция», – сказал евродепутат.

В документе упоминается, что «на коммунистических режимах в общей сложности лежит ответственность за гибель порядка 100 млн человек, отчего коммунизм предстает одной из самых кровавых систем в истории человечества».

Депутата от Польши также отмечает, что это может быть причиной запрета коммунистической символики в ЕС. Крук задается вопросом, предпримет ли Еврокомиссия какие-либо шаги для того, чтобы убрать памятник, а также «не возникают ли в этой связи опасения, что Германия возвращается к своим тоталитарным традициям».

В июне в немецком городе Гельзенкирхен по предложению Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ) установили памятник Владимиру Ленину. Высота монумента составляет 2 метра 15 сантиметров, она находится на постаменте.

Власти города утверждали, что статуя будет «нарушать облик» соседствующих с ней зданий 30-х годов XX века, но установку памятника разрешил суд.