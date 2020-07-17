 

Кравчук призвал остановить “маховик вражды в обществе и Верховной Раде”

17.07.2020, 8:00, Новости дня

В украинском обществе усиливается вражда. Об этом 16 июля в Верховной Раде в ходе торжественного заседания, посвященного 30-й годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, заявил первый президент страны Леонид Кравчук, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Я обращаюсь к вам с большой просьбой остановить раскручивание маховика вражды в обществе и в самой Верховной Раде… Я смотрю все баталии и часто сижу и думаю: “Неужели это действительно поиск лучшего пути?” Или это поиск лучшего пути к власти через популизм и всяческие безобразия? Со стороны это выглядит чрезвычайно сложно. Я не хочу употреблять более крепкое слово”, – сказал он.

По словам первого президента Украины, за десятки лет в политике он “видел все”, но “никогда никому публично не было разрешено опускаться ниже ватерлинии”.

“Это можно у себя дома, на своей кухне, но не на государственном уровне. Мы не имеем права и не можем мириться с тем, что в обществе вызревает противостояние центра и регионов, противостояние между элитой центра и региональной элитой. Поверьте мне, это очень опасная тенденция. Это в конце концов может привести к потере управления и расшатает силу и могущество нашего государства”, – считает Кравчук.

Он попросил тех, кто это делает, сначала посоветоваться с народом, изменить Конституцию, “хочет ли народ федерацию, хочет ли унитарное государство”.

“В унитарном государстве это недопустимо”, – подчеркнул Кравчук.

В Раде Кравчука встречали аплодисментами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Песков вернулся в свой офис и сбреет бороду

12.06 / Автоновости: На модель Jaguar XF предложили выгодные скидки

29.05 / Константин Тимофеев назначен гендиректором Фонда дольщиков

08.07 / Китай обвинил США в угрозе развязывания ядерной войны

23.05 / Захвативший заложников в отделении банка в центре Москвы признал вину

15.06 / Рост числа новых случаев коронавируса в РФ стал минимальным с 1 мая

06.06 / “Локомотив” может пополниться напарником Головина по “Монако” Йоветичем

06.07 / Обвиняемого Россией в растрате американца объявили в международный розыск

19.06 / В Краснодарском крае онкодиспансеры оснастили новым оборудованием

08.07 / «Оставьте историю историкам» — обозреватель Le Figaro отчитал протестующих в США за борьбу с прошлым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска