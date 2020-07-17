На Донбассе были ранены трое военных, еще один получил боевые травмы

17.07.2020, 8:00, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских военных получили ранения, еще один – боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных к использованию на линии соприкосновения артиллерийских систем калибра 122 мм, 120- и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики вели обстрелы по защитникам Водяного, Опытного, Старогнатовки, Гнутово, Авдеевки и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” открывали огонь вблизи Новозвановки, Причепиловки и Орехово.

По данным разведки, 16 июля украинские военные уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня в районе Водяного.

“Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы. По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет”, – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.