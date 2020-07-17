 

За сутки в мире коронавирусом заразилось почти 290 тыс. человек

17.07.2020, 8:00, Новости дня

По состоянию на утро 16 июля во всем мире коронавирусом заразилось 13 805 296 человек (+288 тыс. человек за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 589 211 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровело 7 687 152.

В США число инфицированных достигло 3 576 156, умерло 138 358, излечилось 1 090 645 человек.

В Бразилии заболел 2 012 151 человек, 76 688 умерших и 1 397 531 излечившийся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело 1 003 832 человека, 24 915 умерли, 612 815 выздоровели.

Далее следует Россия – 751 612 инфицированных, 11 920 умерших и 530 801 выздоровевший от COVID-19.

В Перу 341 586 заболевших и 12 615 умерших, далее следует ЮАР, где 324 221 инфицированный и 4669 жертв коронавирусной болезни.

В Мексике уже 324 041 заразившийся и 37 574 погибших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине COVID-19 диагностировали у 56 455 человек, 28 931 из них уже выздоровел, 1445 – умерли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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