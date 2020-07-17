В лечении рака высокую эффективность показала низкокалорийная диета

17.07.2020, 7:53, Разное

Ученые из Нидерландов, США и Италии пришли к выводу, что низкокалорийная диета, имитирующая голодание, помогает бороться с раком. У пациентов, придерживавшихся такой диеты, организм был лучше защищен от химиотерапии, а эффективность лечения в целом оказывалась гораздо выше.

Пациентам с онкологическими заболеваниями перед прохождением неоадъювантной химиотерапии рекомендуют несколько дней придерживаться низкокалорийной диеты. Она помогает запустить метаболизм на фоне снижения калорий, белков и аминокислот. Из-за этого рост опухоли замедляется.

Тогда исследователи решили проверить эффективность данной диеты на мышах. Результаты показали, что временное голодание благоприятно сказывается на состоянии организма. Он быстрее восстанавливается после химиотерапии и лучше воспринимает лечебные методики. Аналогичный эффект был заметен среди пациентов с онкологическими заболеваниями в Нидерландах. У людей, не менявших свой рацион, никаких положительных моментов медики не наблюдали.