Камера слежения запечатлела «призраков» в пустующем доме

17.07.2020, 7:52, Разное

Владелец дома, известный в YouTube как Jonesy Jones (Джонси Джонс), неожиданно получил с датчиков слежения сигнал о том, что в его пустующем доме зафиксировано какое-то движение.

Мужчина рассказал, что датчики обнаружили движение в гостиной. Позднее он внимательно изучил отснятый видеоматериал и пришел в ужас. По его мнению, там было нечто, связанное с загробной жизнью. Джонс считает, что в объектив камеры попали настоящие призраки.

На 10-секундной видеозаписи видно, как две призрачные фигуры плавно проносятся от потолка к дивану, а затем исчезают в ярком дневном свете. По словам Джонса, эти туманные фигуры плыли в унисон.

Большинство пользователей Сети согласились с автором видео.

Кто-то в шутку заметил, что фигуры очень напоминают мультипликационное привидение Каспера.

Некоторые просто предложили мужчине выяснить, не живет ли кто в его доме во время его отсутствия. Возможно, этот неизвестный жилец, не догадываясь ни о чем, просто курит. Кстати, многие заметили, что запечатленные «призраки» очень похожи на дым от сигарет. Были также предположения, что это брызги освежителя воздуха.

Один из пользователей предположил, что на видео запечатлено падение паутины с потолка вниз. Левая ее часть оторвалась и упала, а правая все еще держится. А поскольку эта формация была не в фокусе, то это говорит о том, что она была очень близка к объективу камеры.

Джонс ничего не ответил, но все же добавил, что ему нужно срочно от туда переезжать.