В Кыргызстане просят не лечить коронавирус кровопусканием и собачьим мясом

17.07.2020, 7:50, Новости дня

Из-за коллапса системы официального здравоохранения в Кыргызстане во время эпидемии коронавируса жители страны готовы обращаться к знахарям и применять любые нетрадиционные методы “лечения”: от кровопускания до содовых растворов и поедания собачьего мяса. Минздраву страны даже пришлось выпустить обращение с призывом не увлекаться нетрадиционной медициной с сомнительным или даже негативным эффектом.

– У нас хорошая новость друзья! Наш друг Алмаз подумал и нашел лекарство от COVID-19! – такой пост опубликовал в фейсбуке популярный эстрадный певец Курал Чокоев. На размещенном им видео журналист Тынчтык Алтмышов ставит банки и делает кровопускание всем желающим и утверждает, что принявшие участие в эксперименте люди вылечиваются от двусторонней пневмонии.

– В течение последней недели мы провели эксперимент с участием более чем 20 человек. Слава богу, все прошло хорошо, – делится герой поста. – После того как в течение недели начали выздоравливать люди с двусторонней пневмонией лёгких, с поражением до 50%, мы решили поделиться этой новостью – чтобы все кыргызстанцы поскорее вылечились.

Процедура, о которой идет речь в видео, называется хиджама: такой вид кровопускания в лечебных целях практиковал еще основатель ислама пророк Мухаммед.

Видео Чокоева только в инстаграме посмотрели почти 140 тысяч человек, а в фейсбуке им поделились 1750 раз. В комментариях пользователи радуются, что лекарство от COVID-19 наконец-то найдено, а некоторые умоляют помочь и дать контакты тех, кто делает хиджаму.

Из-за того, что ролик вот уже несколько дней очень активно распространяется в интернете, Минздраву Кыргызстана пришлось на него отреагировать и официально опровергнуть то, что в нем сказано.

– Этот метод не лицензирован, никаких медицинских подтверждений пользы данной процедуры нет, ни в каком протоколе лечения хиджама не прописана, – настаивает Айнура Акматова, начальник управления Минздрава Кыргызстана. – Просим воздержаться от таких процедур! Не забывайте, что гепатит, ВИЧ и другие болезни могут передаваться через кровь. Люди говорят, что 7-8 дней ходили на процедуру и что у человека спала температура. Но за этот период организм человека сам борется с вирусом: вырабатывается иммунитет, и температура спадает сама.

Другие жители Кыргызстана пытаются побороть COVID-19 использованием содовых растворов и даже при помощи знаменитого корейского супа из собачьего мяса. Но врачи, как и в случае с хиджамой, говорят, что вылечить короновирус экзотическим деликатесом не удастся.