Россияне рассказали о влиянии самоизоляции на отношения с родственниками

17.07.2020, 7:48, Новости дня

Исследование Аналитического центра НАФИ позволило выяснить, как изменились отношения в российских семьях во время самоизоляции.

Почти каждый пятый россиянин (18%) сообщил об ухудшении отношений с супругом во время самоизоляции. При этом прогресс отметили лишь 6%.

О нарушении связи с детьми рассказали 10% респондентов. В свою очередь 13% опрошенных рассказали, что во время самоизоляции отношения с детьми, наоборот, стали крепче, передает RT.

5% участников опроса отметили ухудшения в отношениях с родителями, однако 19% заявили об обратном. При этом 76% ответили, что за этот период отношения с супругом и родителями не изменились.

Всероссийский онлайн-опрос проводился в июне 2020 года. Выборка составила 500 респондентов старше 18 лет.

Напомним, в июне сообщалось, что режим самоизоляции соблюдали 83% россиян.



