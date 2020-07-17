 

Россия завершила первые гидравлические испытания реактора АЭС Аккую

17.07.2020, 7:01, Разное

Испытания подтвердили прочность  металла и сварных соединений корпуса реактора под давлением, и  готовность корпуса к 60 годам эксплуатации.

Firdevs Yuksel   |   16.07.2020

 ISTANBUL 

Гидравлические испытания корпуса реактора первого блока АЭС Аккую в настоящее время завершены, сообщил в среду производитель реактора Атомэнергомаш.

Согласно заявлению, Атоммаш, Волгодонский филиал AЭМ-технологии, который работает совместно с инженерным подразделением Атомэнергомаша  корпорации Росатом, провел специальные гидравлические испытания, в ходе которых в корпусе  реактора создавалось максимальное давление  в 1,4 раза выше, чем рабочее давление.

«Чтобы провести заключительную стадию  процесса изготовления корпуса реактора, был использован специальный подземный испытательный стенд – кессон. В него  поместили поддерживающее  кольцо, на котором, с помощью крана грузоподъемностью 600 тонн, был установлен, в проектном положении,  корпус  реактора  и закрыт технологической крышкой », – говорится в заявлении.

«Гидравлические испытания подтвердили прочность  металла и сварных соединений корпуса реактора под давлением, готовность к работе на электростанции в течение указанного срока службы 60 лет», – сказал  Ровшан Аббасов, директор Волгодонского филиала АЭМ-технологий.

Приготовления к проведению этих гидроиспытаний корпуса реактора высокого давления, были  сделаны несмотря на сложные карантинные условия, заявил  Атоммаш, отметив, что специалисты «обеспечили точное и качественное выполнение всех необходимых операций».

Межправительственное соглашение по  АЭС Аккую между Турцией и Россией,  было подписано в мае 2010 года. На АЭС будут размещены четыре энергоблока ВВЭР-1200 общей установленной мощностью 4800 мегаватт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин председательствовали на церемонии закладки фундамента завода 3 апреля 2018 года посредством видеоконференции из Анкары.

Первый реактор станции планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.





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