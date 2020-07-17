Гривна подешевела по отношению ко всем основным валютам

17.07.2020, 6:55, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 17 июля.

Курс гривны по отношению к доллару США снизился на 15 копеек: с 27,12 грн/$ до 27,27 грн/$.

Гривна к евро подешевела на 10 копеек: с 31,03 грн/€ до 31,13 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю также снизился: с 3,83 грн за 10 руб. до 3,84 грн за 10 руб.