 

Мнение: О перевозке СОУ “Бук” 17.07.2014. Три кабины одного трейлера

17.07.2020, 6:54, Разное

Вторая часть материала инженера Р.Белялова посвященная разбору видео и скриншотов, которые "Беллингкет" пытался представить как доказательства причастности РФ к гибели малазийского "Боинга".
Первая часть вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/6021412.html
Действительно, очень интересное наблюдение относительно кадров кабины представленных трейлеров, которые пытаются представить как одну и ту же машину.

(с) Р.Белялов

Источник: Colonel Cassad





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