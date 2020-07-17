Мнение: О перевозке СОУ “Бук” 17.07.2014. Три кабины одного трейлера

17.07.2020, 6:54, Разное

Вторая часть материала инженера Р.Белялова посвященная разбору видео и скриншотов, которые "Беллингкет" пытался представить как доказательства причастности РФ к гибели малазийского "Боинга".

Первая часть вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/6021412.html

Действительно, очень интересное наблюдение относительно кадров кабины представленных трейлеров, которые пытаются представить как одну и ту же машину.

(с) Р.Белялов