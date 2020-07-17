 

Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде

17.07.2020, 6:53, Разное

Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными. Бывшие возлюбленные Деппа полагают, что актриса хочет навредить его карьере, ведь многие верят ее словам.
В суде Ванесса Паради отметила, что отец ее двоих детей не может совершить насилие, поскольку является добрым и внимательным человеком. На съемочной площадке он одинаково уважительно относится как к режиссерам, так и к другим актерам. Все заявления в его адрес в первую очередь наносят ущерб карьере, ведь даже после оправдательного приговора репутация будет испорчена.

По словам Вайноны Райдер, когда она впервые услышала, что Джонни Деппа обвиняют в домашнем насилии, то была потрясена, смущена и расстроена. За то время, когда они были вместе, актриса никогда не сталкивалась с жестокостью со стороны Деппа, отметила Райдер. Кроме того, она назвала его «чрезвычайно заботливым парнем», который стремится защищать близких ему людей.





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