Подпольные мастерские по изготовлению оружия обнаружили в Иркутске

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17.07.2020, 6:53, Новости дня

В Иркутской области обнаружены две подпольные мастерские по изготовлению оружия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«Сотрудники подразделения управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Иркутской области совместно с УФСБ РФ по Иркутской области и СУСК РФ по Иркутской области пресекли деятельность двух нелегальных мастерских по модернизации средств поражения и изготовлению боеприпасов», – говорится в сообщении на сайте регионального главка.

В ведомстве уточнили, что информация о причастности к незаконной деятельности пяти жителей региона была получена в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела. Обыски проводились в Иркутске и Куйтунском районе. Было изъято 25 единиц оружия, более 500 патронов различного калибра, основные части огнестрельного оружия. Как выяснили сыщики, мужчины приобретали в интернете охолощенное оружие, после чего переделывали его в боевое. Изъятый арсенал направлен на исследование.

Напомним, на прошлой неделе в Дагестане задержали торговцев оружием.

В июне ФСБ изъяла у подпольных оружейников по всей РФ 166 единиц огнестрельного оружия, а также 32 ручные гранаты, около 25 кг взрывчатых веществ, 14 детонаторов, более 8,5 тыс. патронов.

В конце мая ФСБ выявила более 20 подпольных оружейных мастерских в России, изъяв 188 единиц огнестрельного оружия, а также три гранатомета, 35 гранат, 20 килограммов взрывчатых веществ, свыше 16 тыс. патронов.





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