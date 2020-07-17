Мнение: «Дело Фургала» уникально?

17.07.2020, 6:40, Разное

В то время, когда в Хабаровске тысячи горожан ежедневно идут на митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, СКР опубликовал на своем сайте удивительный документ о Фургале.

Внимательно читаем историю расследования преступлений, совершенных в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области, когда были убиты предприниматели Евгений Зоря и Олег Булатов, а также покушение на Александра Смольского.

Оказывается, «в материалах уголовных дел еще на первоначальном этапе имелись разрозненные показания отдельных свидетелей об обстоятельствах преступлений и возможной причастности Фургала».

Оказывается, «убийство Зоря было связано с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного Евгением Зоря железобетонного завода. Предпринимателя убили за день до вынесения судебного решения, итог которого был очевиден для обоих».

По убийству Булатова. СКР пишет: «Физически устранив неугодного компаньона, Фургал также завладел и его долей в общем бизнесе – компании «МиФ», которая занималась скупкой и перепродажей металлолома».

Со Смольским у Фургала, оказывается, тоже был бизнс-конфликт: «В гараж, где находилась жертва, были брошены две гранаты. По счастливой случайности Смольский выжил».

Что получается? Уже в 2004-2005 годах у Фургала был конфликт с жертвами преступлений? И следствие об этом прекрасно знало? Но молчало? Не хотели омрачать предвыборную кампанию Фургала, который в 2005 году баллотировался и избрался депутатом Законодательной думы Хабаровского края IV созыва. Когда это у нас сильно церемонились с депутатами региональных парламентов?

В 2007-ом Фургал пошел уже в Госдуму. И стал депутатом.

В 2011-ом Фургал снова избрался в Госдуму.

И в 2016.

И следствие все это время стеснительно молчало?

Оставим Фургала следствию и жителям Хабаровского края. Мне вот что интересно. Сколько в России сенаторов, депутатов Госдумы, губернаторов, министров, мэров городов, на которых у ФСБ, СКР и МВД есть толстенные папки с материалами уголовных дел, в которых, есть «разрозненные показания отдельных свидетелей об обстоятельствах преступлений и возможной причастности…». Как на Фургала в 2004-2005 годах…

Или «дело Фургала» уникальное? Других таких в России нет?

На снимке: Сергей Фургал, фотография отсюда