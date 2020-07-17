 

Запретил общаться с сыном Фриске: Орлова пожаловалась на жестокость Шепелева

17.07.2020, 6:23, Разное

Певица поведала, что случайно встретила Дмитрия Шепелева с сыном этим летом в Италии. Но мальчик ее не узнал. Говорить Платону она ничего стала.

“Дима не хотел, чтобы мы пообщались”, – поделилась телеведущая. Как отметила знаменитость, они перекинулись с коллегой несколькими фразами. “Я не могла сказать в этот момент мальчику, что я его крестная. Я не могу это сделать против воли его папы”, – объяснила Ольга Орлова.

Несмотря на такое довольно жестокое поведение Дмитрия Шепелева, звезда ждет момент, когда у нее все же появится возможность пообщаться с глазу на глаз.

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Публикация от Платон Шепелев-Фриске (@platon.shepelev) 7 Апр 2020 в 1:33 PDT

Напомним, после смерти Жанны Фриске у Дмитрия Шепелева испортились отношения с ее родителями. Сын певицы уже несколько лет не видел своих бабушку и дедушку. Телеведущий неоднократно жаловался на травлю со стороны поклонников певицы после ее смерти. По его словам, множество передач, посвященных их жизни, настроили людей против него.

Как писали “Дни.ру”, Жанна Фриске умерла в 2015 года в возрасте 40 лет от рака мозга. Вместе с Дмитрием Шепелевым они прожили немногим больше четырех лет.





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