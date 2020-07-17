Валерия резко ответила высмеявшей ее подписчице
17.07.2020, 6:09, Разное
Российская певица Валерия в резкой форме ответила на критику в свой адрес. Одна из подписчиц усомнилась в тяжелом труде исполнительницы, тогда Валерия предположила, что настоящую работу делают те, кто поднимают исключительно тяжести.
На своей странице в Instagram-аккаунте Валерия опубликовала снимок, на котором она запечатлена во время завтрака в одном из московских ресторанов. Подписчица оставила ехидное замечание, что Валерия будучи «пахарем с тяжелым микрофоном» должна завтракать на террасе.
Супруга Иосифа Пригожина известна тем, что слишком остро реагирует на критику. И в этот раз она поинтересовалась у подписчицы, не грузит ли она тяжелые мешки, раз считает, что трудятся только те, кто поднимает тяжести. Поклонники Валерии разделились на два лагеря. Одни заступились за певицу, но некоторые встали на защиту подписчицы.
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