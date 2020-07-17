В Сан-Диего потушили пожар на борту десантного корабля ВМС США

17.07.2020, 5:54, Новости дня

Четыре дня потребовалось пожарным на тушение пожара, вспыхнувшего в начале этой недели на борту десантного корабля ВМС США. Корабль находился у причала на военно-морской базе в Сан-Диего, на юге Калифорнии.

Следователи пока не выяснили причину пожара на борту универсального десантного корабля-дока USS Bonhomme Richard стоимостью в миллиарды долларов.

«Мы не знаем о причинах пожара. Мы не знаем масштаб ущерба. Слишком рано делать какие-либо прогнозы или обещания о том, каким будет будущее корабля», – заявил в четверг контр-адмирал ВМС США Филип Собек.

Более 1500 ведер воды было сброшено тремя вертолетными эскадрильями на корабль, прежде чем пожарные смогли подняться на борт Bonhomme Richard. По словам Собека, пожарная поддержка по ватерлинии была получена с помощью буксиров.

По данным ВМС, на корабле находилось 160 моряков. По сообщению Associated Press, пожар начался в нижнем ангаре бронетехники.

В общей сложности 63 морякам и гражданским сотрудникам ВМС, пострадавшим от вдыхания углекислого газа и теплового удара, была оказана медпомощь. Госпитализация никому из пострадавших не понадобилась.

Десантные вертолетоносцы, такие, как пострадавший от пожара Bonhomme Richard, являются крупнейшими в мире кораблями этого класса. Они предназначены для высадки морской пехоты.

Корабль проходил плановое техническое обслуживание в порту Сан-Диего. Ранее Собек заявил, что на борту не было боеприпасов, а запасы топлива находились далеко от источника пожара.