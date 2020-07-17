После ареста Михаила Ефремова его пятая жена начала больше подрабатывать

17.07.2020, 5:53, Разное

Пятой супруге Михаила Ефремова приходится подрабатывать, чтобы прокормить трех несовершеннолетних детей. Когда суд отправил под домашний арест артиста, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, 49-летняя Софья Кругликова начала выполнять больше должностных обязанностей в Гнесинке.

Ранее Михаил Ефремов предлагал супруге бросить работу, чтобы свободное время посвятить воспитанию их детей. Но Софья Кругликова не стала бросать профессию. Сейчас она является доцентом, в Институте современного искусства жена актера преподает звукорежиссуру и звукозапись. В Гнесинке она является старшим преподавателем.

Теперь, рискуя остаться без средств к существованию, Софья Кругликова начала больше подрабатывать. В качестве саунд-продюсера и режиссера она курирует большие проекты, но иногда занимается записью звезд на студии. Семья Михаила Ефремова осознает, что может остаться без его финансовой поддержки, поэтому они готовятся к самому худшему.