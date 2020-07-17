В ДТП с участием автобуса из Донецка в Липецкой области пострадали пять человек

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17.07.2020, 5:48, Новости дня

При столкновении рейсового пассажирского автобуса сообщением Донецк – Санкт-Петербург с микроавтобусом «Газель» в Елецком районе Липецкой области пострадали пять человек, сообщила представитель ЕДДС Елецкого района.

«Пять человек пострадали в ДТП, двое их них в тяжелом состоянии. Еще двое от госпитализации отказались. В итоге трое доставлены в Елецкую райбольницу», –приводит слова представителя ЕДДС ТАСС.

По данным ЕДДС, в числе пострадавших четыре человека из украинского рейсового автобуса «Элвест», в том числе его водитель, а также водитель грузовой «Газели». Оба водителя находятся в тяжелом состоянии.

«Среди пострадавших житель Кировской области и житель Ставропольского края, остальные – жители Луганской и Донецкой областей, у людей переломы и ожоги. Всего в автобусе находилось порядка 40 человек. Сейчас решается вопрос, куда пассажиров повезут – либо в гостиничный комплекс, или просто будут греться в предоставленных нами автобусах, за ними уже направили автобус из Воронежа», – сообщила представитель ЕДДС Елецкого района.

Столкновение рейсового автобуса сообщением Донецк – Санкт-Петербург с микроавтобусом «Газель» произошло в 02.00 пятницы на трассе М-4 в Липецкой области. После ДТП автобус загорелся. Пожар ликвидирован.

Напомним, 17 июня при столкновении автобуса с опорой моста в Туле пострадали девять человек.





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