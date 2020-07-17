Мнение: Убитые под Зайцево. Продолжение

17.07.2020, 5:45, Разное

В продолжение темы истории под Зайцево https://colonelcassad.livejournal.com/6018853.html, которая тянется уже несколько дней.

ВСУ в ответ на заявления ДНР о гибели американского наемника Шону Фуллера https://colonelcassad.livejournal.com/6023547.html заявила, что на самом деле там погиб не Фуллер, а командир разведзвода из 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ лейтенанта Дмитрий Красногрудь с позывным "Мир" https://dumskaya.net/news/odesskaya-brigada-morskoy-pehoty-nazvala-imya-pa-120279/ Самого Фуллера показали в видео на странице связанной с 35-й бригадой https://www.facebook.com/watch/?v=711803439599201, что мол пока живой.

В этом же сообщении МОУ заявляет о гибели в районе Славного Дмитрия Чумаченко без уточнения обстоятельств.



Д.Чумаченко

Убитого гражданина Эстонии Илина ВСУ продолжают называть "медиком".