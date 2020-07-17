20 лет со дня гибели Игоря Домникова

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17.07.2020, 5:30, Разное

«Новая газета» открывает корпункт в Норильске в память об убитом журналисте.

Редакция «Новой газеты» в ближайшее время откроет постоянный корреспондентский пункт в Норильске. Региональному бюро будет присвоено имя убитого в 2000 году журналиста «Новой» Игоря Домникова, много лет проработавшего на Таймыре.

Игорь Домников

Этим шагом редакция газета ставит перед собой задачу добиться соблюдения прав человека на Таймыре, в том числе, права на благоприятную окружающую среду, а также фактически вернуть Норильск в состав Российской Федерации.

В 1990-х гг. Игорь Домников работал корреспондентом норильских газет «Норильский строитель» и «Заполярная правда», а в 1995 году основал общественно-политическое издание «69 градусов» — единственную независимую и свободную газету в регионе. С 1998 года Домников работал в «Новой». 12 мая 2000 года убийцы из банды «тагирьяновских» забили Игоря молотком в подъезде его дома, он скончался 16 июля, не приходя в сознание.

13 мая 2015 года Люблинский суд Москвы прекратил за истечением сроков давности уголовное дело в отношении заказчика нападения — бывшего вице-губернатора Липецкой области Сергея Доровского. Банде наемных убийц Тагирьянова приговор был вынесен в 2007 году. Доровский ни разу не явился на предварительные слушания, суд откладывал их. Таким образом заказчик тянул время до истечения сроков давности.

Домникова в Норильске любят и помнят. Мы постараемся завершить начатое нашим коллегой.

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Источник: Новая газета





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