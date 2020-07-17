Guardian – «всё пошло не по плану» — американские штаты вновь вводят карантинные меры

17.07.2020, 5:18, Новости дня

Всё больше штатов на западе и юге США вынуждены отказаться от отмены ограничительных мер, чтобы попытаться сдержать новые вспышки коронавируса, передаёт The Guardian. При этом северные и восточные штаты страны, власти которых предпочитают не спешить с отменой большинства ограничений, продолжают постепенно возвращаться к привычной жизни.



Reuters

В целом ряде американских штатов постепенная отмена ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса обернулась повторным введением ограничений из-за новых вспышек эпидемии, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, вслед за простирающимися на юге США штатами от Южной Калифорнии до Флориды, где распространение COVID-19 ускорилось, ситуация осложняется и в менее населённых регионах страны. Таким образом, число постепенно возвращающихся к нормальной жизни штатов продолжает сокращаться.

Так, в Нью-Мексико свои двери для посетителей вновь закрыли рестораны. Власти штата Невада приняли решение закрыть бары в округах с наибольшим количеством новых случаев заболевания. В Орегоне запретили собираться в закрытом помещении группами более 10 человек. В Аризоне и Техасе в начале июля вновь были введены ограничения на деятельность ресторанов и баров.

Одним из штатов с наибольшим числом вводимых ограничений оказался самый густонаселённый штат Калифорния. На этой неделе здесь были закрыты крытые театры, винодельни, рестораны и бары. Кроме того, в нескольких округах штата было принято решение не открывать школы осенью, вместо этого там перевели учеников на онлайн-обучение.

В Луизиане в понедельник всех жителей старше восьми лет обязали носить маски в общественных местах. Кроме того, бары штата вновь работают исключительно на доставку. Рестораны, казино, тренажерные залы и салоны красоты пока остаются открытыми, однако лишь при условии ограничения числа сотрудников.

«План снятия ограничений был бы великолепен, если бы всё прошло хорошо. Но мне кажется, дело в том, что всё пошло не по плану», — заявил мэр Майами Фрэнсис Суарес.

При этом федеративное устройство США означает, что в то время как штаты на западе и юге страны вынуждены отказываться от планов по отмене ограничений, другие регионы продолжают постепенную отмену карантинных мер.

В Нью-Йорке вновь открываются торговые центры, а в субботу штат достиг ещё одного «обнадеживающего рубежа»: впервые с 11 марта здесь не было зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19. При этом мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио признал, что до победы над заболеванием далеко.

Тем не менее, как отмечает издание, в отличие от южных и западных штатов страны, регионы на севере и востоке США пока не снимали большую часть ограничений. Так, в Нью-Йорке до сих не открыли двери для посетителей крытые помещения ресторанов.

При этом в воскресенье в штате Нью-Йорк было зарегистрировано всего 677 новых случаев коронавируса, тогда как во Флориде стало известно о приблизительно 15 тыс. новых заболевших, пишет The Guardian.

Вместе с тем повторное введение ограничений во множестве штатов вновь вызвало недовольство местных жителей.

В Нью-Мексико предприниматели выступили с критикой решения о закрытии их ресторанов, заявив, что намерены «защищать свои средства к существованию». Во Флориде родители детей школьного возраста призвали к возобновлению работы школ, а недовольные требованиями к обязательному ношению масок вышли на протесты, призывая отменить соответствующий указ, передаёт The Guardian.