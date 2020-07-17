Трутнев допустил возможность скорого назначения врио главы Хабаровского края

17.07.2020, 5:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, сообщил вице-премьер, полпред главы государства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку.

«Вопрос будет решать президент России. Он будет его решать, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что долго ждать не придется и в ближайшее время решение будет принято, потому что отсутствие этих решений приводит к некоторой нестабильности. Люди не понимают, что происходит», – приводит слова Трутнева ТАСС.

Ранее в Кремле указали на важность сохранения управляемости в Хабаровском крае, отказавшись комментировать кадровые слухи о возможном назначении врио главы региона.

Накануне Следственный комитет заявил о неопровержимых доказательствах причастности хабаровского губернатора Сергея Фургала к организации двух убийств и покушения.

Напомним, 9 июля Фургала задержали в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В тот же день Фургала доставили в Москву для допроса. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово». Мосгорсуд признал арест губернатора законным.

Фургалу грозит пожизненный срок в случае вынесения приговора до истечения сроков давности (для убийства это 15 лет).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто выдал Хабаровского губернатора правоохранителям.



