 

“Логопед поможет выговорить слово “Россия”. Фотожабы на фразу Зеленского “та сторона” в отношении страны-агрессора

17.07.2020, 4:45, Новости дня

Posted by Баба і кіт on Kolmapäev, 15. juuli 2020

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Posted by Алексей Голобуцкий on Kolmapäev, 15. juuli 2020

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Posted by Баба і кіт on Kolmapäev, 15. juuli 2020

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Posted by Баба і кіт on Teisipäev, 14. juuli 2020

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Posted by Баба і кіт on Teisipäev, 14. juuli 2020

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Posted by Баба і кіт on Teisipäev, 14. juuli 2020

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"Та сторона" – це вам не "ета".

Posted by Баба і кіт on Teisipäev, 14. juuli 2020

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Posted by Alex Golobuckij on Kolmapäev, 15. juuli 2020

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ОголошенняДо уваги Офісу президента! Досвідчений логопед допоможе вимовити слово «Росія».

Posted by Олександр Бабак on Kolmapäev, 15. juuli 2020

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Це якийсь заклятус )))))

Posted by GONI Мемаси on Kolmapäev, 15. juuli 2020

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тою … мать їх … стороною

Posted by GONI Мемаси on Teisipäev, 14. juuli 2020

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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