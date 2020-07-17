“Логопед поможет выговорить слово “Россия”. Фотожабы на фразу Зеленского “та сторона” в отношении страны-агрессора
17.07.2020, 4:45, Новости дня
Posted by Баба і кіт on Kolmapäev, 15. juuli 2020
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Posted by Алексей Голобуцкий on Kolmapäev, 15. juuli 2020
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Posted by Баба і кіт on Kolmapäev, 15. juuli 2020
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"Та сторона" – це вам не "ета".
Posted by Баба і кіт on Teisipäev, 14. juuli 2020
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Posted by Alex Golobuckij on Kolmapäev, 15. juuli 2020
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ОголошенняДо уваги Офісу президента! Досвідчений логопед допоможе вимовити слово «Росія».
Posted by Олександр Бабак on Kolmapäev, 15. juuli 2020
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Це якийсь заклятус )))))
Posted by GONI Мемаси on Kolmapäev, 15. juuli 2020
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тою … мать їх … стороною
Posted by GONI Мемаси on Teisipäev, 14. juuli 2020
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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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