Верещук вызвала Кличко на дебаты

17.07.2020, 4:45, Новости дня

Между кандидатами в мэры Киева должны пройти публичные дебаты. Как передает корреспондент “ГОРДОН”, об этом на брифинге 16 июля заявила народный депутат Ирина Верещук, ставшая победителем праймериз фракции “Слуга народа”, на которых определялся претендент на пост столичного городского головы.

“Я приглашаю, пользуясь случаем, [мэра Киева Виталия] Кличко на дебаты”, – сказала Верещук.

Присутствовавший на брифинге президент Владимир Зеленский считает, что киевлянам будет интересно услышать мнения соперников по вопросу градостроительства, ЖКХ, инфраструктуры, транспорта и т.д.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что шансы Верещук предпочтительны.

“Женщина-кандидат точно победит известного спортсмена. На ринг они не выйдут, физическую силу не применишь, а в плане интеллектуальной силы мы в своем кандидате уверены”, – сказал он.

16 июля Верещук опередила четырех конкурентов на внутрифракционных праймериз и стала кандидатом в мэры Киева от “Слуги народа”.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.