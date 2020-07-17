Мнение: О приоритетах обнулённого

17.07.2020, 4:18, Разное



Фото © Kremlin.ru.

И снова на первом плане ручка первого лица. Это всё неспроста, надо полагать.

Особенно если не только всматриваться, но и вслушиваться.

Федеральный #бюджет на ближайший 3-летний период «должен соответствовать духу и букве обновлённой Конституции, запросам людей», заявил нынешний российский президент Владимир #Путин. И если кто подумал, что запросы – это просьбы о помощи тем, кто из-за 10%-го обвала российской промышленности оказался в очень трудных условиях, то…

Это очень наивные мысли. По мнению Владимира Путина, главный запрос россиян сейчас – на безопасность от внешней #агрессии. Поэтому «очень важно… направить дополнительные ресурсы на наши долгосрочные, стратегические планы – это национальные проекты, инфраструктурные стройки, а также поддержание обороноспособности страны». В частности, по словам президента, денежное довольствие военнослужащих нужно держать «не ниже уровня оплаты труда работников организаций ведущих отраслей экономики», и эти планы должны «не просто иметься в виду», а «учитываться в будущей работе» как настроения граждан, проголосовавших за поправки в Конституцию.

На самом деле, ползучая милитаризация уже идёт полным ходом. Несмотря на трёхкратный обвал нефтегазовых доходов правительство продолжает наращивать финансирование армии и силовых структур, которым за январь-июнь было выделено 2,5 трлн рублей, или каждый четвёртый потраченный государством #рубль. Так, по статье «национальная оборона» за 6 месяцев правительство потратило 1,6 трлн руб. По сравнению с прошлым годом ассигнования выросли на 10%, и в номинальном выражении стали рекордными за всё время доступных данных. Финансирование госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» почти утроилось: за полгода Минфин потратил 4,5 млрд рублей против 1,3 млрд год назад. Расходы по статье «национальная безопасность», включая ассигнования органам МВД, Росгварию, ФСБ и ФСО, увеличились на 11%, до 960,8 млрд рублей.

Скажите честно, голосовавшие за поправки, вы голосовали именно за это?