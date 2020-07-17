 

Мнение: О приоритетах обнулённого

17.07.2020, 4:18, Разное


Фото © Kremlin.ru.

И снова на первом плане ручка первого лица. Это всё неспроста, надо полагать.

Особенно если не только всматриваться, но и вслушиваться.

Федеральный #бюджет на ближайший 3-летний период «должен соответствовать духу и букве обновлённой Конституции, запросам людей», заявил нынешний российский президент Владимир #Путин. И если кто подумал, что запросы – это просьбы о помощи тем, кто из-за 10%-го обвала российской промышленности оказался в очень трудных условиях, то…

Это очень наивные мысли. По мнению Владимира Путина, главный запрос россиян сейчас – на безопасность от внешней #агрессии. Поэтому «очень важно… направить дополнительные ресурсы на наши долгосрочные, стратегические планы – это национальные проекты, инфраструктурные стройки, а также поддержание обороноспособности страны». В частности, по словам президента, денежное довольствие военнослужащих нужно держать «не ниже уровня оплаты труда работников организаций ведущих отраслей экономики», и эти планы должны «не просто иметься в виду», а «учитываться в будущей работе» как настроения граждан, проголосовавших за поправки в Конституцию.

На самом деле, ползучая милитаризация уже идёт полным ходом. Несмотря на трёхкратный обвал нефтегазовых доходов правительство продолжает наращивать финансирование армии и силовых структур, которым за январь-июнь было выделено 2,5 трлн рублей, или каждый четвёртый потраченный государством #рубль. Так, по статье «национальная оборона» за 6 месяцев правительство потратило 1,6 трлн руб. По сравнению с прошлым годом ассигнования выросли на 10%, и в номинальном выражении стали рекордными за всё время доступных данных. Финансирование госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» почти утроилось: за полгода Минфин потратил 4,5 млрд рублей против 1,3 млрд год назад. Расходы по статье «национальная безопасность», включая ассигнования органам МВД, Росгварию, ФСБ и ФСО, увеличились на 11%, до 960,8 млрд рублей.

Скажите честно, голосовавшие за поправки, вы голосовали именно за это?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Суд лишил спикера Архангельской гордумы диплома: депутат не заканчивала школу

14.07 / Ученые рассказали о влиянии кишечных бактерий на вес человека

25.05 / Принц Гарри помирился с другом после конфликта из-за Меган Маркл

03.07 / Что произошло за ночь 3 июля

22.05 / Мнение: СК РФ предъявил обвинения за фото Мюллера на сайте “Бессмертного полка”

12.05 / LG представит смартфон Wing с вращающимся дисплеем

24.06 / Ученые подтвердили возможность извлечения энергии из черных дыр

13.05 / Вместо Екатерины Терешкович Гоген Солнцев завел новую подругу

28.06 / Рима Пенджиева из «Дома-2» продемонстрировала пикантный снимок в нижнем белье

14.07 / Мнение: О маленьких слабостях обнулённого президента великой страны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска