Мнение: Письмо: “Чтобы не выглядеть парнем”

17.07.2020, 4:00, Разное

Меня завалили письмами про имидж. Я выбираю не самые интересные, а какие под руку попадутся, потому что все прочитать я пока не могу.

В основном письма делятся на две группы. Женщины с плохим имиджем, очень плохим или ниже среднего. Разбирать эти письма сложно, потому что читателям нелегко представить, что из таких женщин можно сделать красавиц. На самом деле можно, при условии, что женщина приведет в порядок фигуру и волосы. Если вы сутулые, нет мышц и много лишнего жира, красоток из вас не сделать. Ну и очень драные, больные волосы тоже проблема. Но эти проблемы устранимы. За год вы можете стать стройными, с нормальными волосами. И ваш имидж может стать как хорошим, так и прекрасным. Это все реально.

Вторая группа, поменьше, это женщины с хорошим имиджем. Они симпатичные или даже красивые, у них все нормально. Разбирать эти письма тоже не очень легко, поскольку только очень внимательные читатели увидят, что в них не так, и насколько лучше эти женщины могли бы выглядеть, если бы выстроили имидж в границах. В границах – это значит выбрав одно направление, не разбрасываясь, не ломая единый стиль.

Имеет еще значение степень андрогинности. Многие люди упорно путают мужской гендер с Д, а женский с С.

Друзья, мужчины Д-типа могут быть менее брутальны, чем мужчины С-типа. Можете сами найти примеры. Только берите обоих с очень хорошим имиджем. Вы увидите, что С может быть брутальней намного, а может быть наоборот. Мы не говорим о феминных мужчинах, это уже за границами гендерной адекватности, фриков мы не рассматриваем, мы рассматриваем имидж как инструмент социализации, как ресурс для расширения территории, а не для эпатажа или социального избегания. Но степень брутальности нормальных мужчин может быть очень разная. Мачо с выраженным гендером и так называемый интеллигентный тип, унисекс. Оба варианта могут быть красивыми, надо смотреть, что идет к вашей конституции, с чем вы будете эстетичней, сексуальней, органичней. Это тоже очень важная буква – средняя. В том плане, насколько она выражена. Она может быть выражена больше или меньше.

То же самое касается женской андрогинности. Перестаньте путать андрогинность и Д. Вы можете быть супер-С, но при этом очень андрогинны. СЖМ можете быть андрогинными, перестаньте считать, что СЖМ это рюшки и длинные волосы непременно. Часто это идет женственным СЖМ, но не обязательно, и никогда не идет андрогинным.

Правильная женская андрогинность очень женственна, хоть это и звучит как оксюморон. Она может быть такой сексапильной, что по итогу женщина кажется привлекательней очень феминных девушек. Самые консервативные мужчины не могут остаться равнодушны к такой девушке, находят ее красавицей. Хотя пытаются иногда уговорить носить длинные волосы и платья, не понимая, что вот этот завораживающий, трогательный и нежный эффект – от правильной андрогинности. Но правильная андрогинность – очень тонкая и сложная вещь, чуть выйти за грань и вы мужеподобны, выглядите асексуально и маргинально. А попробуете резко стать женственными и будете выглядеть как трансвестит. Так гадкий утенок на фоне других уток выглядел уродцем, пока не узнал, что он лебедь.

Любая андрогинная девушка может стать женственной, но ей придется многое в себе поменять. И иногда в этом нет никакого резона. Стать женственной и симпатичной вместо того, чтобы быть андрогинной, но красивой. Зачем?

favouritecolor

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Надеюсь попасть к Вам на разбор, чтобы понять, куда двигаться дальше в плане имиджа

Фотографии добавила в альбомы в своем жж

Стрижки – https://favouritecolor.livejournal.com/photo/album/1049

Сейчас – https://favouritecolor.livejournal.com/photo/album/1493

(Надеюсь, вы все видите фото, по первой и второй ссылке. Но я опубликую несколько.

Посмотрите, как ее кидает из Ж в М.

То цветастые платья, то мужское пальто и замотанная шарфом шея. Прическа тоже, то женская, то совсем мужская.

Посмотрите на первом фото слева, вот такой крой и вырез, но без цветочков, стрижка с этого ракурса тоже не выглядит мужской.

Андрогинность – это тонкая вещь. Вы должны быть девушкой, немного похожей на красивого мальчика. Не пацаном, не мужиком, не трансвеститом, а девушкой.

Это значит что вы берете рубашку, похожую на мужскую, но более приталенную, короткую. Вы берете футболку и брюки, похожие на мужские, но более женственного кроя и цвета. Вы берете пальто унисекс, не мужское, а унисекс, то есть женское в той же мере, что и мужское. Вы надеваете на себя то, что мужчина не надел бы, что для него было бы слишком феминно. То же самое касается и стрижки. Это должно быть похоже на мужскую стрижку, но более женственно)

Мне 34 года. Рост 170 см, вес 55 кг, в идеале 52 кг

https://ic.pics.livejournal.com/favouritecolor/77410656/16645/16645_600.jpg

Целенаправленно начала искать свой стиль ближе к 30, до этого в 27 лет попробовала длинные волосы и они мне не подошли ни внешне, ни по образу жизни. Потом обрезая короче и короче, нашла свою длину: короткая стрижка, открывающая скулы. Заодно поняла, что рыжий оттенок грязнит и отрастила свой пепельный коричневый. Сейчас волосы не крашу.

(Ей пошел бы больше светлый пепельный, но холодного светлого оттенка сложно добиться. Про длину волос она правильно пишет, но ей нужно добиться более блестящих и объемных волос, это сразу сделает ее более нежной при той же стрижке. И посмотрите, как пара сантиметров волос добавляют женственности до более правильной андрогинности.

)

Это фото 2016 года

https://ic.pics.livejournal.com/favouritecolor/77410656/14928/14928_600.jpg

Поскольку лицо пропорциональное, подумала, что я и есть смешанный тип. Если поднять челку и укоротить волосы на висках – больше Д проявляется, опустить челку или отрастить пару сантиметров длины – С.

(Вот она путает Ж и С, а М путает с Д. Д у нее очень мало, практически нет совсем, разве что темный цвет волос и бровей, но это очень мало. В остальном она холодный С-тип. Будь она светлей и чуть нежней, была бы Вода. Немного набрать вес и поменять мимику, можно было бы сделать Росу)

А после Ваших последних статей о 12 типах увидела, что я совсем не Грязь (короткие шорты мимо, темный макияж глаз выглядит грязным) и не Эфир (точно не похожа на знойных красоток). Остаются Глина и Молния. В Молнии смущает теплота.

(Интересно она проверяет себя на соответствие Грязи. Короткие шорты и темный макияж не идут ей из-за андрогинности. Из нее можно было бы сделать более женственную, поменяв форму бровей и стрижку, может быть макияж бы тогда и пошел. Но я не вижу в этом смысла. Грязь не обязательно красит глаза. Вообще нельзя путать частное с общим. А то ДЖД всех некоторые отнесли к тем, кому идут короткие юбки и красные помады, они из земного сектора только Глине идут, которой идет все, а двум другим земным типам очень редко)

В целом, вижу у себя за Д то, что темные цвета идут больше светлых, полностью в светлом внешность теряется, нужны хотя бы акценты черные и у меня низкий голос.

(Ей идут темные цвета, потому что у нее темные волосы и черные брови. К чертам лица ей бы больше пошло светлое. Ей и сейчас пошли бы белые футболки и рубашки. В черном она будет выглядеть очень худой, бледной и мрачной. Земной сектор – не ее)

За холодные Д – идет контраст, яркое цветовое пятно среди базовых оттенков, минимум украшений и в целом минимализм в одежде, плохо с обилием принтов, получается цыганка. За теплые Д – почти ничего, кроме густых темных бровей, темно-карих глаз, своих темных волос и статики в чертах лица.

Заметила также, что самые любимые фото в три четверти, а уложенной наверх челкой я пытаюсь вытянуть лицо. Нравится, когда тени подчеркивают скулы и добавляют Д.

https://ic.pics.livejournal.com/favouritecolor/77410656/16095/16095_600.jpg

(Она слишком худая, чтобы носить вот такие майки как справа. Получается тощая девочка с большой головой. А слева такая яркая расцветка, что нежные черты лица теряются. Вот как темные яркие принты забивают лицо водного типа. Представьте себе ее в белой, светло-голубой, жемчужной или мятной рубашке или блузке)

Нос небольшой, спинка рельефная. В улыбке кончик носа опускается вниз.

https://ic.pics.livejournal.com/favouritecolor/77410656/16216/16216_600.jpg

(На этом фото видно, что слишком короткая стрижка ее грубит, и волосам не хватает светлых нюансов)

Из-за выраженной андрогинности могу носить только юбки-карандаши.

https://ic.pics.livejournal.com/favouritecolor/77410656/17679/17679_600.jpg

(Юбка такая выглядит плохо и черная водолазка тоже)

А-силуэт выглядит халатом, получается мужик в юбке. И всякие женственные элементы вроде тонких бретелек, полупрозрачности, рюшей, цветочных принтов грубят внешность.

https://ic.pics.livejournal.com/favouritecolor/77410656/18319/18319_600.jpg

(Не грубят, а делают голову отдельно от тела. И некрасиво поэтому)

А вот более жесткая, как бы рабочая одежда с накладными карманами – мое. И строгая держащая форму тоже.

https://ic.pics.livejournal.com/favouritecolor/77410656/17268/17268_600.jpg

(Это слишком мужеподобно. Если хочется нравиться девушкам специфической ориентации, можно так ходить. Но если хочется нравиться мужчинам, не стоит. И смотрите, она не видит, что держащая форму свободная одежда идет ей только потому, что она очень худая. Ей не хватает мышц, а одежда дополняет объем. Вот она заматывает шею шарфом и тем самым избегает эффекта головастика. Шарф может быть светлый, более пушистый, завязан иначе и она не будет выглядеть парнем. Девушки, как мужчины вы все равно некрасивы, будьте лучше симпатичными девушками. Только не нужно кидаться в радикально женский стиль. Друзья, кто понял, о какой степени М в женском унисексе идет речь? Кто приведет фото-примеры?)

Подходят длинные пальто

https://ic.pics.livejournal.com/favouritecolor/77410656/16951/16951_600.jpg

(Ей все объемное идет из-за худобы, но было бы пальто светло-бежевым или светло-серым, чуть более приталенным, было бы красивей)

Думаю, проблемное место – тяга к растительным принтам в топах. Люблю природу и иногда хочется на себя что-то такое надеть для разнообразия и женственности. Видимо, из жадности распыляюсь, ведь это отсылка к чистому С. Хотя цветы обычно на темном фоне. Вроде в полный рост в комплекте с очками и кроссовками нормально, а у лица не очень

https://ic.pics.livejournal.com/favouritecolor/77410656/18104/18104_600.jpg

(С тут вообще ни при чем. Андрогинные лица с андрогинными стрижками всегда смотрятся в цветастых кофточках колхозно. Кажется, что вот девушка работает на тракторе как мужик, но нарядилась в субботу и пришла в сельский клуб, чтобы найти мужа. Вот как это выглядит)

С платьями не складывается

https://ic.pics.livejournal.com/favouritecolor/77410656/18797/18797_600.jpg

(Еще бы сложилось с таким платьем. Друзья, найдете фото платьев, которые подойдут автору?)

Возможно, мне стоит присмотреться к женским фасонам в жестких тканях вроде этого, чтоб не выглядеть парнем?

https://ic.pics.livejournal.com/favouritecolor/77410656/19272/19272_600.jpg

(Это слишком радикально женственно. Надо искать что-то среднее. И убрать такой темный цвет тканей, который делает лицо бледным и бесцветным. У автора акварельные черты лица, а она забивает это темной гуашью)

Может ли мне подойти имидж Глины?

(Вряд ли. Здесь кроме Воды вряд ли что-то имеет смысл делать)

Спасибо за возможность Вам написать.