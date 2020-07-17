 

Пентагон подтвердил существование «супер-пупер-ракеты» Трампа

17.07.2020, 3:48, Новости дня

Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал президент США Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз, сообщил телеканал CNN.

«На самом деле он (Трамп) имел в виду недавние испытания ракеты, которые мы провели в марте, во время которых скорость (ракеты) превышала в 17 раз скорость звука», – приводит слова представителя Пентагона РИА «Новости».

Напомним, в мае американский президент Дональд Трамп объявил, что США создают «супер-пупер-ракету», которая в 17 раз быстрее всех имеющихся аналогов. Позже Трамп раскрыл характеристики разрабатываемой в США гиперзвуковой ракеты. Он также заявил, что «супер-пупер-ракета» якобы «настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить».

Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский распознал «супер-пупер-ракету» Трампа. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об этой разработке.

В МИД РФ сыронизировали над заявлением Трампа о «супер-пупер-ракете», напомнив о том, «что стало с «прекрасными, новыми и умными ракетами» в 2018 году». В ноябре 2018 года Трамп перед ударом по Сирии заявил, что США используют хорошие, новые и «умные» ракеты. В итоге большинство «умных» американских ракет сирийцы перехватили советскими ракетами 70-х годов производства.





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