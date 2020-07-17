VOAэкспресс 07162020

17.07.2020, 3:45, Новости дня

Брифинг Белого дома

Продолжающаяся пандемия коронавируса по-прежнему остается в центре внимания администрации Дональда Трампа, хотя президент также озабочен решением других неотложных проблем, в частности, борьбой с организованной преступностью и ростом насилия на улицах городов, в основном управляемых мэрами-демократами.

Об этом в четверг на брифинге заявила Кейли Макэнани, пресс-секретарь Белого дома.

Александр Баранов

В Ситке будет демонтирован памятник правителю российских поселений в Северной Америке и первому российскому губернатору Аляски Александру Баранову.

Кибератаки и вакцина от коронавируса

Великобритания, США и Канада заявили в четверг, 16 июля, о российских кибератаках на исследовательские центры по разработке вакцины от коронавируса. В совместном заявлении трех стран и 16-ти страничном отчете сообщается, что за хакерскими атаками стоит группировка APT29, также известная как Cozy Bear, и, предположительно, связанная с российскими спецслужбами.

Твиттер

«Твиттер» подвергся одной из крупнейших хакерских атак в своей истории. Под удар попали аккаунты главы SpaceX и Tesla Илона Маска, экс-президента США Барака Обамы, кандидата на пост главы Белого дома Джо Байдена, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы Amazon Джеффа Безоса, рэпера Канье Уэста, а также таких крупных компаний, как Apple, Bitcoin и Uber.

При этом Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп продолжит пользоваться «Твиттером». Белый дом отметил, что аккаунт Дональда Трампа взломан не был