 

Трамп объявил о масштабной регулятивной реформе

17.07.2020, 3:45, Новости дня

Президент Дональд Трамп возглавил кампанию по устранению ненужных и дорогостоящих регулятивных правил, которые «наносят ущерб американским предприятиям и семьям». Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, опубликованном в четверг.

«Мы начали самую масштабную регулятивную реформу в американской истории», – заявил сегодня глава государства.

В сообщении говорится, что кампания по отмене регулирования уже позволила сократить расходы на регулирование на 50 миллиардов долларов. Планируется, что эти расходы сократятся на столько же и в 2020 финансовом году.

Президентская инициатива направлена на отмену устаревших нормативных актов, реформирование профессионального лицензирования и согласования нормативных актов на уровне федеральной власти и штатов.

Администрация продолжает принимать меры по модернизации и ускорению экологической экспертизы, что позволит своевременно и эффективно реализовывать инфраструктурные проекты.

Как говорится в сообщении Белого дома, в 2019 году Трамп подписал два распоряжения об увеличении транспарентности работы федеральных агентств и защите американцев и малого бизнеса от административных злоупотреблений.

В Белом доме подчеркивают, что отмена регулирования означает снижение затрат для всех американцев, особенно людей с низкими доходами. Администрация сократила бюрократические процедуры в сфере здравоохранения, что позволило улучшить доступ жителей США к медицинской помощи и снизить почти на 10% стоимость рецептурных лекарств.

Администрация Трампа заменила дорогостоящие стандарты качества топлива, установленные администрацией Барака Обамы, на новый стандарт «Безопасное доступное топливо», что сделало более доступными автомобили для американцев с небольшими доходами. По данным Совета экономических консультантов, это приведет к снижению цен на новые автомобили на 2200 долларов.

Кроме того, президент учредил совет по снижению нормативных барьеров для строительства доступного жилья.

Действия президента по отмене регулирования, утверждают в Белом доме, будут увеличивать доходы домохозяйств ежегодно как минимум на 3100 долларов в ближайшие годы.

Президент Трамп подписал 16 законодательных актов, которые, как ожидается, приведут к увеличению ежегодных реальных доходов на 40 миллиардов долларов.

Ожидается, что после вступления в силу 20 крупных мер по отмене регулирования, американские потребители и предприятия смогут сэкономить более 220 миллиардов долларов в год

Внедрение правила «Безопасные транспортные средства», по оценкам специалистов, увеличит реальные доходы американцев на 53 миллиарда долларов в год в течение 2021–2029 годов.

Отмена регулирования помогает малым предприятиям инвестировать средства и расширять свою деятельность, избавляя их от необходимости тратить время и деньги на оплату нормативных требований.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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