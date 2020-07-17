 

Политолог Цыбулько: Украина засоряет Венгрию и Словакию. Мы несправедливы в отношении стран-партнеров

17.07.2020, 3:40, Новости дня

Венгрия не впервые выражает Украине недовольство по поводу загрязнения рек, заявил политолог Владимир Цыбулько в комментарии “5 каналу”.

“Это не первый год Венгрия предъявляет претензии к Украине. Украина засоряет Венгрию и Словакию. Мы несправедливы в отношении стран-партнеров, – сказал он. – Пожары в Чернобыле, потопы в Карпатах – это как раз элемент нерационального государственного поведения. Это элемент, можно сказать, любительской, примитивной природоохранной политики”.

ВИДЕОВидео: АКТУАЛЬНО / YouTube

Президент Венгрии Янош Адер 7 июля направил письма украинскому главе государства Владимиру Зеленскому и румынскому президенту Клаусу Йоханнису, в котором выразил возмущение загрязненностью рек Тиса и Сомеш.

Венгерский президент напомнил Зеленскому, что правительство Венгрии “неоднократно обращалось за помощью к украинским властям, но их постоянная готовность к сотрудничеству до сих пор сопровождалась незначительными действиями и еще меньшим улучшением ситуации”.

Он заявил, что разочарован продолжающимся загрязнением Тисы, и призвал не допускать подобного в будущем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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