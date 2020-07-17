 

“Динамо” обыграло главного конкурента за второе место УПЛ

17.07.2020, 3:40, Новости дня

16 июля на НСК “Олимпийский” в Киеве футбольный клуб “Динамо” выиграл в рамках украинской Премьер-лиги (УПЛ) у луганской “Зари”. Об этом сообщает сайт столичной команды.

“Заря” открыла счет уже на второй минуте. Артем Громов воспользовался ошибкой динамовской защиты, вышел один на один с вратарем и забил.

На 14-й минуте Виктор Цыганков сравнял счет, а через минуту его одноклубник Сергей Сидорчук вывел киевлян вперед.

До перерыва “Динамо” забило третий мяч – Цыганков оформил дубль, сыграв на добивании головой.

Во втором тайме забитых мячей не было. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу киевлян.

За тур до завершения чемпионата УПЛ “Динамо” имеет 59 очков, опережая на два очка “Зарю”, которая является главным конкурентом столичной команды в борьбе за серебряные медали и за право играть в Лиге чемпионов УЕФА.

В последнем туре, который состоится 19 июля, “Динамо” сыграет против “Колоса” из Ковалевки Киевской области, а “Заря” сразится с черниговской “Десной”, которая в случае победы над луганчанами завоюет бронзовые медали.

Чемпионом УПЛ досрочно стал донецкий “Шахтер”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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