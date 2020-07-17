В Минобороны объяснили стремление США выйти из Договора по открытому небу

17.07.2020, 2:48, Новости дня

Начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков в интервью «Красной звезде» объяснили стремление США выйти из Договора по открытому небу (ДОН).

«Первая [причина]. Желание американцев поставить под контроль весь космос (системы связи, навигации, контроля космического мусора, дистанционного зондирования земли и др.), и на этом хорошо зарабатывать в будущем, продавая соответствующие материалы», – приводит слова Рыжкова ТАСС.

Вторая причина, по мнению начальника центра – нежелание Вашингтона допускать инспекцию территории Соединенных Штатов, поскольку преимущества российской стороны в получении информации выросли.

Он напомнил, что обстановка вокруг договора стала ухудшаться с сентября 2013 года. Тогда представители США «отказались подписывать отчет о допуске нашего самолета к выполнению полетов по договору, ссылаясь на указания из Вашингтона». При этом американцы «не удосужились найти какой-нибудь предлог для оправдания своих действий», напомнил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности.

По словам начальника российского центра, уже в то время несколько конгрессменов от демократической и республиканской партий обратились к тогдашнему президенту Бараку Обаме с призывом «не дать русским исследовать территорию США при помощи нового шпионского оборудования». Авторы обращения однозначно давали понять, что в интересах США было бы вообще рассмотреть вопрос о выходе из соглашения.

«Стало очевидно, что на направлении внедрения в ДОН передовых технологий мы опережаем наших партнеров примерно на шесть-семь лет», – отметил Рыжков.

Тем не менее через восемь месяцев американские специалисты были вынуждены признать итоги освидетельствования российского самолета для выполнения полетов над территорией США в рамках Договора по открытому небу, добавил начальник центра.

Ранее РФ предупредила об угрозе существования Договора по открытому небу.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.

Решение Вашингтона в Москве назвали «прискорбным», указав при этом на наличие претензий к Соединенным Штатам в рамках договора, а также предупредив, что в случае возвращения в Договор по открытому небу (ДОН) у Вашингтона возникнут сложности.

Россия, в свою очередь, объявила о намерении «полностью следовать всем правам и обязательствам» в рамках договора, пока соглашение остается в силе. В Москве также предупредили о наличии плана «Б» на случай окончательного выхода США из ДОН.

Кроме того, Москва пообещала ответить на попытки ограничить ее права как участника ДОН.



