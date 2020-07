Пытается ли Россия похитить западные разработки вакцины от коронавируса?

17.07.2020, 2:40, Новости дня

Великобритания, США и Канада заявили в четверг, 16 июля, о российских кибератаках на исследовательские центры по разработке вакцины от коронавируса. В совместном заявлении трех стран и 16-ти страничном отчете сообщается, что за хакерскими атаками стоит группировка APT29, также известная как Cozy Bear, и, предположительно, связанная с российскими спецслужбами.

Хакеры пытались похитить данные о вакцинах и лекарствах от COVID-19 из академических и фармацевтических учреждений по всему миру, отметил британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC). Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал «совершенно неприемлемыми» атаки на исследования по борьбе с пандемией.

По данным CNN, Министерство здравоохранения и социальных служб США, которое курирует Центр по контролю и профилактике заболеваний в стране, также был подвержен ряду кибератак со стороны России и Китая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения голословными. «Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения», – заявил Песков. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что у России нет необходимости красть британскую вакцину, так как российская компания «Р-Фарм», работающая над производством вакцины, уже получила технологию для производства вакцины от британской компании AstraZeneca, работающей с Оксфордским университетом в разработке и распространении вакцины от коронавируса.

Данные обвинения «являются попыткой запятнать репутацию российской вакцины (…), которая потенциально может быть первой на рынке», заявил Дмитриев во время эфира на Times Radio, сообщают российские информационные агенства.

Старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер (Michael Carpenter, Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, University of Pennsylvania), в прошлом высокопоставленный сотрудник Пентагона, отмечает в комментарии Русской Службе «Голоса Америки», что США и их европейские союзники должны защищать свои компьютерные системы и компании, работающие над разработкой вакцины, от подобных попыток совершения краж интеллектуальной собственности.

«Россия объявила, что работает над разработкой вакцины. Посмотрим, насколько она будет эффективной и безопасной. Но я не сомневаюсь, что они продолжат свои усилия по краже западной интеллектуальной собственности, чтобы иметь лидерство в разработке вакцины, – говорит Майкл Карпентер. – Мы должны быть бдительными».

Эксперт Центра Байдена также подчеркивает, что разработка вакцины должна происходить в сотрудничестве между разными странами, так как ее изобретение будет работать на благо всех. Однако, в реальности страны конкурируют друг с другом. «Каждое государство пытается разработать вакцину первым, чтобы оно могло привить свое население и иметь преимущество перед остальным миром, – отмечает он. – Но вы не можете сдержать его (вирус) в одной стране и надеяться, что это будет успешно, если он просачивается в другие места по всему миру».

Россия также активно проводит параллельные попытки по распространению дезинформации в отношении коронавируса, добавляет Майкл Карпентер. Среди прочего, российская пропаганда – наряду с китайской – распространяет ложную информацию о том, что коронавирус является биологическим оружием Запада. «Это какая-то безумная ложь, которую любит рассказывать российская пропаганда», – говорит он.

Эксперт вашингтонского Атлантического Совета Лора Галанте (Laura Galante, Atlantic Council) отмечает, что она не удивлена тем, что хакерская группа APT29 может стоять за попытками кражи исследований о разработке вакцины. Эта группа и ранее была вовлечена в важные для Кремля операции, такие как взлом базы данных Нацкомитета Демократической партии в преддверии выборов 2016 года, атаки на системы Белого дома и Госдепартамента США.

«Действия этой группы отражают наиболее острые приоритеты разведки Кремля, и, без сомнения, наиболее ценной информацией на планете сегодня являются исследования Covid вакцины», – говорит Лора Галанте. Она добавляет, что разработка вакцины Россией не только может помочь повысить снижающиеся рейтинги президента Путина, но и «послужить положительным доказательством его авторитарной политики».

Эксперт Атлантического Совета считает, что без лидерства президента США спецслужбам и другим правительственным структурам страны сложно проводить жесткую линию в отношении России.

Лора Галанте подчеркивает, что и государственные структуры США, и частные компании должны усилить свою киберзащиту. Однако частные компании в значительной степени остаются предоставлены сами себе в том, как защитить свою интеллектуальную собственность от кибератак не только со стороны России, но и Китая, который на протяжении многих лет пытается получить доступ до фармацевтических данных в США.

Эксперт добавляет, что Британия, США и Канада выпустили совместное заявление касаемо хакерских атак в том числе потому, что между спецслужбами трех стран существует тесный обмен информацией. Она выражает опасения, что кибератаки совершаются и на ряд других стран, кто может не быть вовлечен в этот информационный обмен.