Все кандидаты от “Слуги народа” перед местными выборами пройдут проверку СБУ – Зеленский

17.07.2020, 2:35, Новости дня

Партия “Слуга народа” проведет тщательную проверку своих кандидатов, претендующих на избрание в местные органы власти. Об этом 16 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, который транслировали на странице Офиса президента в Facebook.

По словам главы государства, будет открытая система определения кандидатов в депутаты от “Слуги народа”.

“Мы не можем проследить за всей страной, но у нас есть принцип, что все кандидатуры будут проходить проверку. У Службы безопасности мы будем просить помощи и у других правоохранительных органов, чтобы потом не было сюрпризов”, – сказал Зеленский.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.