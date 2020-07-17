Спасти экономику

17.07.2020, 2:15, Разное

ВВП Великобритании упал на 2,2% — рекорд за 40 лет.

МВФ прогнозирует падение британской экономики в этом году более чем на 10%. Это больше, чем в США и Германии, но меньше, чем в некоторых других европейских странах.

Государство уже направило более 160 млрд фунтов на спасение экономики от последствий COVID-19. С апреля по май объем заимствований вырос до 103,7 млрд фунтов, госдолг превысил ВВП впервые с 1963 года. Газета «Файнэншл Таймс» оценивает рост государственных займов до конца года в 350 млрд фунтов стерлингов, дефицит, скорее всего, достигнет 18% национального дохода (что, согласно подсчетам газеты, почти в два раза превышает дефицит в период глобального финансового кризиса 2008–2009 годов).

Так, на первом этапе кризиса (с марта) государство субсидировало работодателям 80% фондов зарплаты, чтобы сохранить рабочие места и отправить работников в оплачиваемые отпуска. Этим воспользовались свыше 9 млн человек (население Британии — почти 67 млн), так что в конце мая безработица была все еще ниже 4%.

Британия постепенно выходит из локдауна, а субсидии правительства рассчитаны до октября, так что безработица может существенно вырасти (по некоторым оценкам — до 9 млн человек). На этой неделе канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак объявил о начале второго этапа преодоления последствий пандемии в экономике и создания новых рабочих мест. План будет стоить казне примерно 30 млрд фунтов стерлингов (более 2,6 трлн рублей). Как сформулировал канцлер, обращаясь к бизнесу, «если вы будете стоять за работников, мы будем стоять за вас». «Файнэншл Таймс» называет «смесь надежды и честности» фирменным стилем министра финансов Сунака. Он обещал, что каждое предприятие получит 1000 фунтов стерлингов за каждого работника, который вернется из вынужденного отпуска и сохранит место до января. Таким образом, сумма государственных выплат может превысить 9 млрд фунтов стерлингов.

Для гостиничного бизнеса и туристического сектора, особенно сильно пострадавших из-за карантинных ограничений, будет снижен налог на добавленную стоимость (с 20 до 5%) в течение шести месяцев, что обойдется казне в 4 млрд фунтов стерлингов.

3 млрд фунтов стерлингов будет выделено на повышение энергоэффективности домов, муниципальных и общественных зданий и другие «зеленые» проекты. Модернизация домов с лучшей теплоизоляцией, более высокими стандартами остекления и дверей, а также другие относительно простые меры также создадут потенциально, по некоторым оценкам, десятки, если не сотни тысяч рабочих мест.

2 млрд правительство потратит на шестимесячную схему предоставления субсидированных рабочих мест (до 300 тысяч) людям в возрасте 16–25 лет.

5,6 млрд фунтов стерлингов правительство вложит в инфраструктурные изменения, анонсированные на прошлой неделе премьер-министром Борисом Джонсоном, а также окажет экстренную помощь театрам, галереям и музеям в размере 1,57 млрд фунтов.

При в целом благоприятных откликах в прессе программа вызвала существенные замечания. Бизнес разочарован тем, что целевая помощь направлена на гостиничный и туристический бизнес, игнорируя ущерб, для, например, розничной торговли и производства. Бизнес-группы, сообщает «Файнэншл Таймс», ищут расширения существующих схем спасения, включая займы при поддержке государства, помощь в снижении ставок и гранты для бизнеса. «Стране обещали новый курс, а предложили поесть за полцены» — цитирует британский ежедневник «Ивнинг Стандарт» представителей малого бизнеса.

Недовольны и «зеленые», которые критикуют объемы экологического финансирования Великобритании (3 млрд фунтов стерлингов), сравнивая его с инвестициями Германии (36 млрд) и Франции (13,5 млрд), а также с предвыборными обещаниями собственно тори в 9,2 млрд фунтов. Об этом подробно пишет «Гардиан».

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Но Сунак не собирается останавливаться, он признал, что осенняя корректировка бюджета и расходов станет большим экономическим событием, направленным на восстановление экономики. «Наш план о рабочих местах — не последний акт. По правде говоря, работа только началась», — убеждал канцлер.

Молодой проникновенный Риши Сунак с подвижным тонким лицом и трогательной речью о сопричастности и единстве — которую он подкрепил солидными цифрами господдержки — выглядел убедительно. Удастся ли успокоить британцев молодому канцлеру — время покажет.

Тут одного умения обращаться с цифрами не хватит. Не менее важно — сумеет ли он разговаривать с людьми, сумеет ли он уверить их, что «хотя впереди нас ждут трудности, никто не останется без надежды», — как он сказал в палате общин. А вопрос доверия в ситуации кризиса — чуть ли не самый важный.

Внушать надежду — теперь его работа, потому что на судьбу экономики в любой стране влияют, конечно, политики, но определяют судьбу страны и экономики — люди. Без надежды у них не получится.

Евгения Диллендорф

Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании