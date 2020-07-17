 

В Днепре земельные участки стоимостью 1,5 млрд грн незаконно передали коммерсантам – СБУ

17.07.2020, 1:25, Новости дня

Служба безопасности Украины задокументировала факты незаконного завладения земельными участками, которые являются собственностью территориальной общины Днепра, сообщила пресс-служба СБУ 16 июля.

Во время досудебного расследования оперативники СБУ получили доказательства незаконного отчуждения коммунального имущества при содействии чиновников местных органов власти. Правоохранители провели обыски в Днепровском горсовете и управлении Госгеокадастра.

По версии следствия, более 500 земельных участков рыночной стоимостью 1,5 млрд грн, расположенных на территории Днепра, противоправно перешли в собственность коммерсантов.

“Следователи установили факты уничтожения объектов культурного наследия на территории Днепра и передачи участков, на которых они были расположены, под коммерческую застройку. Правоохранители также зафиксировали выделение земельных участков людям, которые на момент регистрации считались умершими в соответствии с реестром актов гражданского состояния, и другие факты злоупотребления чиновниками Днепровского городского совета”, – сообщили в СБУ.

Во время обысков в рамках начатого уголовного производства, зарегистрированного по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 364 УК Украины, выявлена документация, которая свидетельствует о незаконности действий должностных лиц при выделении земельных участков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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