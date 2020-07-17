 

Мнение: Митинги в Хабаровске

17.07.2020, 1:23, Разное

В Хабаровске продолжаются несанкционированные митинги в поддержку задержанного губернатора Фургала, которого обвиняют в создании ОПГ и убийствах.
Примечательно, что сам Фургал через своего адвоката открестился от этих митингов и заявил, что он благодарен людям вышедшим в его поддержку, но выступает против таких несанкционированных акций.

Самого Фургала суд оставил под арестом до 9 сентября.
Сами протесты очевидно стали для властей полной неожиданностью, поэтому вместо плановой замены нелояльного губернатора на лояльного, посредством "папочки с грязным бельем" получилось вот это вот все.
Главная проблема – если все это знали ранее, то почему не посадили раньше. А если узнали только сейчас, то чем занимались контролирующие органы, которые его пропустили в Госдуму и в губернаторы. Так или иначе это государственный косяк. Ну и резонно возникают вопросы – если можно вот так спокойно тягать за делишки начала нулевых, то почему бы не поднять вопрос залоговых аукционов и ваучерной приватизации, где грязи и трупов было поболе, чем в деле Фургула. Ах, мечты-мечты, где ваша сладость…

Также стоит отметить, что если уж Фургала там делают "надеждой Хабаровска", то какой же там был предыдущий губернатор от ЕР, который ему проиграл в треском.

Источник: Colonel Cassad





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / “Почтил память”

31.05 / Малафеев сообщил об уходе из “Зенита”

13.07 / Жуткий овраг в Сомерсете пугает местных жителей голосами невидимок

17.06 / Илья Авербух забрал сына к себе из-за пьянства Ирины Лобачевой

21.06 / «Есть основания радоваться»

08.06 / Графиня Софи прокомментировала отделение Меган Маркл и принца Гарри от королевской семьи

04.06 / Что произошло за ночь 4 июня

11.07 / Мнение: Семейные странности Сергея Фургала – жена пропала, сыновья, дочь неясного возраста

14.06 / Принц Швеции Карл Филипп и принцесса Софии показали ранее не опубликованные свадебные снимки

03.06 / Багровые реки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска