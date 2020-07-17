 

Жители Хабаровска вновь вышли поддержать арестованного Сергея Фургала

17.07.2020, 1:06, Разное

Сам губернатор митинги не одобряет.

В центре Хабаровска вновь начали собираться люди, протестующие против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах. За тем, как проходит несанкционированная акция, наблюдает корреспондент «Новой газеты».

По оценкам «Новой», сейчас на улице собралось порядка трех тысяч человек. Жители Хабаровска держат в руках плакаты с надписями «Верните нам Фургала», «Честный суд в Хабаровске», кричат «Я/мы Фургал» и «Свободу!». Это уже седьмой по счету митинг в поддержку чиновника, которого сегодня Мосгорсуд оставил под арестом. После задержания Фургала перевезли в Москву, он находится в СИЗО.

Впрочем, по словам адвокатов, сам губернатор не одобряет несанкционированные акции, хотя и благодарен своим избирателям за поддержку. Об этом журналистам рассказал его адвокат Борис Кожемякин. «Фургал никакого отношения к тем выступлениям жителей Хабаровска не имеет, он их благодарит, но не одобряет таких массовых выступлений», — сказал защитник (цитата по Интерфаксу).

Долгое время арестованный губернатор вообще не знал о митингах в свою поддержку: в его камере не работал телевизор. Масштабные акции протеста начались вскоре после его задержания 9 июля. Основное требование демонстрантов — вести расследование и судить губернатора в Хабаровске. В выходные в стихийном шествии, по разным оценкам, приняли участие от 12 до 35 тысяч человек.

Источник: Новая газета





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