Ученые рассказали, как устроена рабочая память

17.07.2020, 1:05, Новости дня

Специалистами были обнаружены новые доказательства того, что зрительная рабочая память человека устроена иерархически.

Обнаружилось, что рабочая память хранит представление о группе в целом, когда человек пытается запомнить объекты по отдельности. Чтобы записывать и хранить воспоминания в виде определенного набора электрических импульсов, человеческий мозг использует особые молекулы.

Ученые предположили, что рабочая память будет хранить в себе общий образ объектов, за которыми наблюдает человек, если она устроена иерархически. Во время эксперимента подтвердилось, что образ объектов действительно влиял на то, как добровольцы запоминали конкретное расположение объекта.