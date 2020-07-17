Ученые рассказали, как устроена рабочая память
17.07.2020, 1:05, Новости дня
Специалистами были обнаружены новые доказательства того, что зрительная рабочая память человека устроена иерархически.
Обнаружилось, что рабочая память хранит представление о группе в целом, когда человек пытается запомнить объекты по отдельности. Чтобы записывать и хранить воспоминания в виде определенного набора электрических импульсов, человеческий мозг использует особые молекулы.
Ученые предположили, что рабочая память будет хранить в себе общий образ объектов, за которыми наблюдает человек, если она устроена иерархически. Во время эксперимента подтвердилось, что образ объектов действительно влиял на то, как добровольцы запоминали конкретное расположение объекта.
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