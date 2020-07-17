Белый дом: борьба с пандемией остается приоритетом для администрации Трампа

17.07.2020, 0:25, Новости дня

Продолжающаяся пандемия коронавируса по-прежнему остается в центре внимания администрации Дональда Трампа, хотя президент также озабочен решением других неотложных проблем, в частности, борьбой с организованной преступностью и ростом насилия на улицах городов, в основном управляемых мэрами-демократами. Об этом в четверг на брифинге заявила Кейли Макэнани, пресс-секретарь Белого дома.

Отвечая на вопрос журналиста, который предположил, что пандемия «не видится в качестве важнейшего общественного приоритета президента», Макэнани не согласилась с этим утверждением.

«Президент много внимания уделяет [пандемии]… COVID-19 – то, на чем мы сосредоточены, это главный приоритет администрации. Вот почему проходят встречи рабочей группы… Мы предпринимаем все эти шаги, но есть и другие вещи, на которые президент должен обращать внимание», – заявила Макэнани.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп озабочен тем, что демократы, руководящие крупнейшими американскими городами, не могут взять под контроль стрельбу и насилие, творящиеся на улицах. В этой связи Макэнани упомянула мэра Чикаго Лори Лайтфут: «Люди умирают на улицах ее города каждые выходные, и президент написал ей письмо, сказав, что она должна обезопасить свой город».

«Президент фокусируется на COVID, его главном приоритете, он фокусируется на насилии на улицах. Он делает много вещей одновременно. И это – замечательное качество администрации Трампа», – подчеркнула Макэнани.

Макэнани также раскритиковала сегодняшнее заявление Ларри Хогана, губернатора штата Мэриленд, который является членом Республиканской партии. Хоган заявил, что президент Трамп оставил штаты в одиночестве в борьбе с пандемией и обвинил президента в том, что тот не прислушивается к мнению медицинских экспертов.

Пресс-секретарь Белого дома назвала заявление Хогана «ревизионистским», напомнив, что еще 19 марта губернатор Мэриленда давал высокую оценку «великолепной коммуникации» Трампа с губернаторами при борьбе с пандемией.

Один из вопросов, заданных в ходе сегодняшнего брифинга, касался обвинений со стороны США, Канады и Великобритании в адрес России, пытавшейся с помощью хакеров похитить данные о вакцине против COVID-19.

«Мы очень тесно сотрудничаем с нашими союзниками, чтобы принять меры по обеспечению безопасности этих данных, и мы продолжаем делать это, и мы знаем о таких попытках», – заявила Макэнани.