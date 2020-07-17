Определился чемпион Испании по футболу

17.07.2020, 0:20, Новости дня

16 июля стал известен победитель чемпионата Испании по футболу сезона 2019/2020 годов. Им стал мадридский “Реал”.

В матче 37-го тура мадридцы на стадионе “Альфредо Ди Стефано” обыграли “Вильярреал” – 2:1, став недосягаемыми для преследователей, говорится на сайте Ла Лиги. Оба мяча у победителей забил Карим Бензема (29-я минута, 77-я минута, с 11-метрового). Висенте Иборра ответил одним голом за гостей (83-я минута).

В параллельном матче идущая второй “Барселона” сенсационно проиграла дома на “Камп Ноу” “Осасуне” из Памплоны – 1:2 (Лионель Месси, 62 – Хосе Арнаис, 15, Роберто Торрес, 90+4).

За тур до окончания розыгрыша у “Реала” 86 очков, у “Барселоны” – 79.

Столичный клуб в 34-й раз стал победителем чемпионата Испании. У каталонцев 26 титулов.