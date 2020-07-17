Мнение: О “похабном мире”

17.07.2020, 0:18, Разное

Историк Игорь Пыхалов о событиях предшествовавших заключению Брестского мира, самих переговорах и последствиях "пахабного мира".

Аннотация:

00:00 Триумфальное шествие большевиков

01:40 Коммунист – не пацифист

22:44 Декрет о мире

25:17 Позиции сторон

32:48 Роль Украины

38:07 Игра в поддавки

45:39 Отечество в опасности

49:26 Заключение мира

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Товарищ Сталин считает, что, принимая лозунг революционной войны, мы играем на руку империализму. Позицию Троцкого невозможно назвать позицией. Революционного движения на Западе нет, нет в наличии фактов революционного движения, а есть только потенция, ну, а мы не можем полагаться в своей практике на одну лишь потенцию. Если немцы начнут наступать, то это усилит у нас контрреволюцию. Наступать Германия сможет, так как у нее есть свои корниловские войска – “гвардия”. В октябре мы говорили о священной войне против империализма, потому что нам сообщали, что одно слово “мир” поднимет революцию на Западе. Но это не оправдалось. Проведение нами социалистических реформ будоражит Запад, но для проведения их нам нужно время. Принимая политику Троцкого, мы создаем наихудшие условия для революционного движения на Западе. Поэтому товарищ Сталин предлагает принять предложение товарища Ленина о заключении мира с немцами. (с) Выступление на заседании Центрального Комитета РСДРП(б) по вопросу о мире с немцами 11 января 1918 г. (Краткая протокольная запись)