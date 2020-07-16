Седина у шимпанзе не является признаком старости

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16.07.2020, 23:55, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что на возраст шимпанзе не указывают седеющие волосы. По словам ученых, шимпанзе могут немного поседеть, а потом этот процесс прекращается.

Во время исследования, которое длилось в течение пяти лет, специалисты обратили внимание на то, что с возрастом шимпанзе не седеют. Это открытие стало первым шагом к процессу понимания пигментации у обезьян.

Ученые собрали фотографии двух подвидов шимпанзе, которые жили в неволе и в дикой природе. Исследователи проанализировали фотографии приматов и оценили у них количество видимых седых волос. Проанализировав эти данные, ученые сравнили их с возрастом отдельных шимпанзе в то время, когда был сделан снимок. Специалисты считают, что характерная темная пигментация шимпанзе может иметь решающее значение для терморегуляции и для идентификации друг друга.





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